МИД Японии: Токио продолжит искать прямые контакты с Пхеньяном ради организации встречи

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Японии будет продолжать искать возможности для прямых контактов с КНДР с целью организации встречи на высшем уровне между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил японский министр иностранных дел Таро Коно.

"До настоящего времени мы взаимодействовали с Северной Кореей по различным каналам. И впредь намерены плотно этим заниматься", - приводит его слова агентство Киодо.

Как сообщил японский МИД, в четверг представители Японии и КНДР провели неформальную встречу в столице Монголии, где проходит международная конференция "Улан-Баторский диалог" по безопасности в Северо-Восточной Азии. В ходе нее советник департамента Азии и Океании МИД страны Фумио Симидзу изложил позицию Токио по вопросу граждан, похищенных северокорейской разведкой. В пятницу утром он покинул Улан-Батор, поэтому в этот день аналогичных контактов не планируется.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии рассматривает в качестве основного варианта проведения встречи между Синдзо Абэ и Ким Чен Ыном площадку Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.