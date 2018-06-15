Госдеп обвинил войска Асада в нарушении договоренности о зонах деэскалации

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Госдепартамент выразил в четверг беспокойство по поводу сообщений о том, что войска правительства Сирии проводят свои операции в одной из зон деэскалации на юго-западе страны в нарушение достигнутых договоренностей.

"США встревожены сообщениями об операциях, которые проводит сирийское правительство на юге-западе страны внутри зоны деэскалации, созданной по договоренности, достигнутой в прошлом году США, Иорданией и Российской Федерацией, которая была подтверждена во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в ноябре во Вьетнаме", - отметила в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, "любые военные действия, осуществляемые сирийским правительством в зоне деэскалации на юго-западе страны, повышают риск расширения конфликта". "Мы вновь подчеркиваем, что США предпримут решительные и надлежащие шаги в ответ на нарушение Сирией договоренностей по этому району", - указала Науэрт.

"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет ответственность за оказание дипломатического и военного влияния на сирийское правительство с тем, чтобы оно прекратило атаки и дальнейшие наступательные действия. Мы обращаемся к России с просьбой выполнять свои обязательства в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 и договоренностями о прекращении огня на юго-западе Сирии", - говорится в заявлении.

Науэрт не уточнила источник сообщений о приписываемых армии Сирии военных действиях в зоне деэскалации.

Путин и Трамп сделали совместное заявление по Сирии 11 ноября в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. В документе говорится о том, что "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

