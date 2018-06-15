Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН: продолжение поставок через порт Ходейда жизненно важно для 19 млн йеменцев

Международная панорама
15 июня, 7:10 дата обновления: 15 июня, 7:36 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 15, июня. /ТАСС

Во организации выразили обеспокоенность положением гражданского населения в условиях, когда бои вокруг порта стали более интенсивными

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Порт Ходейда должен продолжать работу, так как осуществляемый через него импорт товаров имеет жизненно важное значение для 19 млн жителей Йемена. Об этом заявил в пятницу исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли в связи с эскалацией боев вокруг Ходейды.

Смотрите также

Шиитское движение хуситов в Йемене. Досье

"Около 19 млн йеменцев - 70% населения страны - полагаются на продовольствие, завозимое на коммерческой и гуманитарной основе через Ходейду, - отметил он в распространенном в Женеве заявлении. - Жизненно важно, чтобы порт и другая гражданская инфраструктура продолжали действовать".

Бисли выразил обеспокоенность положением гражданского населения в условиях, когда бои вокруг этого порта стали более интенсивными. Он подчеркнул, что, несмотря на продолжающийся конфликт в Йемене, "порт Ходейда, являющийся исключительно важным пунктом для поставок в страну необходимой для спасения жизней помощи", в настоящий момент действует, и сотрудники ВПП "все еще работают и распределяют продовольствие среди йеменцев". Исполнительный директор ВПП призвал все стороны конфликта "выполнить свои обязательства по защите гражданских лиц и инфраструктуры и предпринять активные шаги по соблюдению международного гуманитарного права".

Правительственные силы Йемена совместно с ведомой Саудовской Аравией коалицией начали в среду военную операцию "Золотая победа" по захвату города-порта Ходейда, удерживаемого мятежными формированиями "Ансар Аллах" (хуситы). Ранее арабские СМИ сообщали, что наступление на Ходейду ведут отряды йеменского народного ополчения и сухопутные войска альянса, к городу стягивается тяжелая техника. ВВС и ВМС коалиции наносят удары по позициям хуситов в населенном пункте и на подступах к нему.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 миллиона человек - нуждаются в помощи, 7 миллионам йеменцев угрожает голод.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Йемен Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пенсионный возраст в России. Досье
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
5
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
6
Посольство РФ: провокации с применением химоружия в Сирии совершаются по одному сценарию
7
Биография Станислава Говорухина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости