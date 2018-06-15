ООН: продолжение поставок через порт Ходейда жизненно важно для 19 млн йеменцев

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Порт Ходейда должен продолжать работу, так как осуществляемый через него импорт товаров имеет жизненно важное значение для 19 млн жителей Йемена. Об этом заявил в пятницу исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли в связи с эскалацией боев вокруг Ходейды.

"Около 19 млн йеменцев - 70% населения страны - полагаются на продовольствие, завозимое на коммерческой и гуманитарной основе через Ходейду, - отметил он в распространенном в Женеве заявлении. - Жизненно важно, чтобы порт и другая гражданская инфраструктура продолжали действовать".

Бисли выразил обеспокоенность положением гражданского населения в условиях, когда бои вокруг этого порта стали более интенсивными. Он подчеркнул, что, несмотря на продолжающийся конфликт в Йемене, "порт Ходейда, являющийся исключительно важным пунктом для поставок в страну необходимой для спасения жизней помощи", в настоящий момент действует, и сотрудники ВПП "все еще работают и распределяют продовольствие среди йеменцев". Исполнительный директор ВПП призвал все стороны конфликта "выполнить свои обязательства по защите гражданских лиц и инфраструктуры и предпринять активные шаги по соблюдению международного гуманитарного права".

Правительственные силы Йемена совместно с ведомой Саудовской Аравией коалицией начали в среду военную операцию "Золотая победа" по захвату города-порта Ходейда, удерживаемого мятежными формированиями "Ансар Аллах" (хуситы). Ранее арабские СМИ сообщали, что наступление на Ходейду ведут отряды йеменского народного ополчения и сухопутные войска альянса, к городу стягивается тяжелая техника. ВВС и ВМС коалиции наносят удары по позициям хуситов в населенном пункте и на подступах к нему.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 миллиона человек - нуждаются в помощи, 7 миллионам йеменцев угрожает голод.