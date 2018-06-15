СМИ: канадцы бойкотируют товары из США из-за "словесной войны" между лидерами двух стран

ТАСС, 15 июня. Жители Канады объявили бойкот продаваемым в стране товарам из США, что стало следствием разразившейся между лидерами двух стран "словесной войны". Об этом сообщил в четверг телеканал CTV.

По его данным, канадцы стали отказываться от покупок апельсинов из Флориды, бурбона из Кентукки и калифорнийского вина, а некоторые активные пользователи социальных сетей из Канады приступили к распространению хэштегов #BoycottUSProducts, #BuyCanadian и #BoycottUSA (бойкот продуктов США, покупай канадское, бойкот США).

Это "патриотическое движение", отмечает CTV, стало проявлением реакции канадцев на словесные упреки, которыми обменялись после завершения недавнего саммита G7 президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В минувшую субботу, напоминает телеканал, Трамп заявил, что отдал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения руководитель Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после того, как он покинул саммит, Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой".

В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.