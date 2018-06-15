WSJ: Макрон хочет сделать французский главным языком Евросоюза

ТАСС, 15 июня. Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет вернуть французскому статус официального языка европейских общественных и политических институтов, которое он занимал до вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество в 1973 году. Такое изменение может стать возможным после выхода королевства из состава Евросоюза (Brexit), сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

"Английский никогда так сильно не давал о себе знать в Брюсселе как сейчас, когда мы осуждаем Brexit, - цитирует газета слова Макрона - но его доминирование не является неизбежным".

Как напоминает издание, на настоящий момент английский язык является официальным для 12,8% жителей Евросоюза, однако после Brexit он останется вторым официальным языком лишь для двух стран - Ирландии и Мальты, где проживают 1,2% населения ЕС. При этом английский остается самым изучаемым иностранным языком в европейских образовательных учреждениях - его учат более 80% учеников начальных школ и более 95% средних школ. 81% всех документов Евросоюза составлены на английском языке, хотя только 2,8% сотрудников учреждений ЕС - британцы.

Позицию Макрона поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, родившийся в Люксмебурге, где три официальных языка - французский, немецкий и люксембургский. "Почему язык Шекспира превосходит язык Вольтера? Мы ошиблись, когда выбрали англификацию", - сказал политик во время интервью на французском телевидении, напоминает The Wall Street Journal.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.