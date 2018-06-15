Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: Макрон хочет сделать французский главным языком Евросоюза

Международная панорама
15 июня, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

По информации издания, эту позицию поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© Philippe Wojazer/Pool Photo via AP

ТАСС, 15 июня. Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет вернуть французскому статус официального языка европейских общественных и политических институтов, которое он занимал до вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество в 1973 году. Такое изменение может стать возможным после выхода королевства из состава Евросоюза (Brexit), сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

"Английский никогда так сильно не давал о себе знать в Брюсселе как сейчас, когда мы осуждаем Brexit, - цитирует газета слова Макрона - но его доминирование не является неизбежным".

Смотрите также

Обратный отсчет до "развода" - остался ровно год до Brexit

Как напоминает издание, на настоящий момент английский язык является официальным для 12,8% жителей Евросоюза, однако после Brexit он останется вторым официальным языком лишь для двух стран - Ирландии и Мальты, где проживают 1,2% населения ЕС. При этом английский остается самым изучаемым иностранным языком в европейских образовательных учреждениях - его учат более 80% учеников начальных школ и более 95% средних школ. 81% всех документов Евросоюза составлены на английском языке, хотя только 2,8% сотрудников учреждений ЕС - британцы.

Позицию Макрона поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, родившийся в Люксмебурге, где три официальных языка - французский, немецкий и люксембургский. "Почему язык Шекспира превосходит язык Вольтера? Мы ошиблись, когда выбрали англификацию", - сказал политик во время интервью на французском телевидении, напоминает The Wall Street Journal.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Юнкер, Жан-Клод Макрон, Эмманюэль
Темы
Brexit
Страны
Мальта Франция Ирландия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
2
Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ
3
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
ЦБ опубликовал проект указания по изменению тарифов ОСАГО
7
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости