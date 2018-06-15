Посол США: Вашингтон поддерживает реформы армянского правительства

ЕРЕВАН, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы поддержать правительство Армении в осуществлении политических и экономических реформ. Об этом в ходе встречи с вице-премьером страны Тиграном Авиняном заявил посол США Ричард Миллс в пятницу, передает пресс-служба кабмина.

"Посол США поздравил Авиняна с его назначением на должность заместителя премьерa, отметив, что правительство США готово поддержать экономические и политические реформы нового кабмина и заверил, что улучшение деловой и инвестиционной среды поможет привлечь больше американских компаний, которые уже видят потенциал для такой деятельности в Армении", - сообщает пресс-служба.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, включая продолжение инвестиционных и грантовых проектов, необходимость продолжения стимулов в налоговых и инфраструктурных системах.

"Посол Миллс заявил, что в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос о подписания нового соглашения с Арменией для включения страну в программу "Вызовы тысячелетия", - говорится в релизе кабмина.

Вице-премьер Тигран Авинян был назначен на пост вице-премьер-министра Армении 11 мая.