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СМИ: лидер пакистанских талибов ликвидирован в результате авиаудара в Афганистане

Международная панорама
15 июня, 10:00 дата обновления: 15 июня, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее США обещали заплатить за помощь в аресте муллы Фазлуллы $5 млн

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Мулла Фазлулла

Мулла Фазлулла

© EPA/TTP

ТАСС, 15 июня. Главарь пакистанской радикальной группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", запрещено в РФ) мулла Фазлулла ликвидирован в результате удара беспилотника ВВС США на востоке Афганистана.

Об этом в пятницу сообщил телеканал Tolo News.

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По данным источников телеканала, удар был нанесен в среду в провинции Кунар, в районе, расположенном близ "линии Дюранда" - де-факто афгано-пакистанской границы. Отмечается, что еще четыре полевых командира движения были убиты.

Представитель ВС США в Афганистане подполковник Мартин О'Доннел подтвердил факт нанесения удара близ границы между Афганистаном и Пакистаном, целью которого был "высокопоставленный лидер террористической организации". При этом О'Доннел не уточнил имя полевого командира, который был целью операции, а также название организации, к которой он принадлежал.

Подполковник добавил, что нанесенный с беспилотного аппарата удар не противоречит позиции американских военных, которые обязались соблюдать объявленное правительством Афганистана перемирие с афганскими талибами, поскольку режим прекращения огня не распространяется на другие террористические группировки. "Техрик-и-талибан Пакистан" разделяет идеологию афганских талибов, однако действует как отдельная организация.

Tolo News отмечает, что сообщения об уничтожении муллы Фазлуллы появлялись уже неоднократно.

9 марта Госдепартамент пообещал вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая приведет к аресту главаря "Техрик-и-талибан Пакистан" (ТТП).

Согласно данным Вашингтона, мулла возглавил ТТП в ноябре 2013 года после уничтожения ракетным ударом с американского "беспилотника" предыдущего руководителя этой группировки Хакимуллы Мехсуда. Госдепартамент внес ТТП в свой перечень иностранных террористических организаций 1 сентября 2010 года. ООН приняла схожие меры в отношении ТТП 29 июля 2011 года.

ТТП под руководством Фазлуллы совершила нападение на школу в Пешаваре 16 декабря 2014 года. Тогда погибло, по меньшей мере, 148 человек, в основном - дети. Кроме того, ТТП под предводительством муллы организовала убийство пакистанского генерала Санауллы Ниязи, покушение на юную правозащитницу Малалу Юсуфзаи и ряд других вылазок.

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