Турецкая авиация уничтожила 26 членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

АНКАРА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции ликвидировали 26 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом говорится в заявлении турецкого Генштаба, опубликованном в пятницу на официальной странице военного ведомства в Twitter.

"В ходе воздушной операции 12 июня 2018 года в регионе Кандиль было уничтожено 26 террористов РПК", - сообщается в коммюнике.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил 3 июня о том, что турецкие военные продвигаются в сторону иракского Кандиля, где на протяжении последних 35 лет располагаются лагеря и опорные пункты Рабочей партии Курдистана. 11 июня президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз сообщил о намерении республики очистить север Ирака от террористов.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК в Северном Ираке. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.