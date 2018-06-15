Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турецкая авиация уничтожила 26 членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

Международная панорама
15 июня, 10:07 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 15, июня. /ТАСС

В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз сообщил о намерении республики очистить север Ирака от террористов

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции ликвидировали 26 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом говорится в заявлении турецкого Генштаба, опубликованном в пятницу на официальной странице военного ведомства в Twitter.

"В ходе воздушной операции 12 июня 2018 года в регионе Кандиль было уничтожено 26 террористов РПК", - сообщается в коммюнике.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил 3 июня о том, что турецкие военные продвигаются в сторону иракского Кандиля, где на протяжении последних 35 лет располагаются лагеря и опорные пункты Рабочей партии Курдистана. 11 июня президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз сообщил о намерении республики очистить север Ирака от террористов.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК в Северном Ираке. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
6
Пенсионный возраст в России. Досье
7
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости