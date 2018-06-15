Премьер Франции посетит Китай с официальным визитом

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Глава французского правительства Эдуар Филипп посетит до конца текущего месяца с официальным визитом Китай. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна премьер-министр Франции Эдуар Филипп совершит официальный визит в Китай в период с 22 по 25 июня. В ходе своей поездки он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Эдуар Филипп также проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Кэцяном и встретится с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа - прим. ТАСС) Ли Чжаньшу", - проинформировал дипломат.

Ожидается, что в ходе переговоров французский премьер обсудит вопросы двусторонних отношений и отдельные аспекты глобальной и региональной повестки дня. Кроме того, запланирована его поездка в Шанхай и Шэньчжэнь.