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Меркель посетит в Иордании военнослужащих Бундесвера

Международная панорама
15 июня, 12:51 дата обновления: 15 июня, 13:12 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 15, июня. /ТАСС

Также канцлер Германии посетит Ливан

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БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель отправится на следующей неделе в Иорданию и Ливан и посетит военнослужащих Бундесвера, участвующих в операции против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"20-22 июня канцлер отправится в Иорданию и Ливан", - сказал он. Ее будут сопровождать "небольшая делегация представителей деловых кругов, депутаты Бундестага".

"В завершение своей поездки в Иорданию (21 июня) она встретится с военнослужащими Бундесвера, которые дислоцированы там в рамках мандата по борьбе с ИГ", - сказал Зайберт.

В Иордании размещены германские самолеты "Торнадо", которые осуществляют разведывательные полеты над территорией Сирии и Ирака. В миссии могут участвовать до 800 немецких военнослужащих.

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