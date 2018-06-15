Меркель посетит в Иордании военнослужащих Бундесвера

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель отправится на следующей неделе в Иорданию и Ливан и посетит военнослужащих Бундесвера, участвующих в операции против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"20-22 июня канцлер отправится в Иорданию и Ливан", - сказал он. Ее будут сопровождать "небольшая делегация представителей деловых кругов, депутаты Бундестага".

"В завершение своей поездки в Иорданию (21 июня) она встретится с военнослужащими Бундесвера, которые дислоцированы там в рамках мандата по борьбе с ИГ", - сказал Зайберт.

В Иордании размещены германские самолеты "Торнадо", которые осуществляют разведывательные полеты над территорией Сирии и Ирака. В миссии могут участвовать до 800 немецких военнослужащих.