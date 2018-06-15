Reuters: минобороны Афганистана подтвердило ликвидацию главаря пакистанских талибов

ТАСС, 15 июня. Министерство национальной обороны Афганистана в пятницу подтвердило уничтожение главаря пакистанской радикальной группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") муллы Фазлуллы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

Ранее в пятницу телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что предводитель пакистанских талибов мулла Фазлулла был ликвидирован в результате удара беспилотника США на востоке Афганистана. По данным телеканала, удар был нанесен в среду в приграничной с Пакистаном провинции Кунар. Отмечается, что еще четыре полевых командира движения были убиты.

9 марта Госдепартамент пообещал вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая приведет к аресту главаря "Техрик-и-талибан Пакистан" муллы Фазлуллы. Группировка "Техрик-и-талибан Пакистан" тесно связана с террористической сетью "Аль-Каида", с 2008 года она неоднократно угрожала организовать теракты на территории США, отметили тогда в Госдепе.

"Техрик-и-талибан Пакистан" разделяет идеологию афганских талибов, однако действует как отдельная организация.