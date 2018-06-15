Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: минобороны Афганистана подтвердило ликвидацию главаря пакистанских талибов

Международная панорама
15 июня, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее об уничтожении главаря группировки со ссылкой на источники сообщал телеканал Tolo News

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июня. Министерство национальной обороны Афганистана в пятницу подтвердило уничтожение главаря пакистанской радикальной группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана") муллы Фазлуллы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ведомства.

Ранее в пятницу телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что предводитель пакистанских талибов мулла Фазлулла был ликвидирован в результате удара беспилотника США на востоке Афганистана. По данным телеканала, удар был нанесен в среду в приграничной с Пакистаном провинции Кунар. Отмечается, что еще четыре полевых командира движения были убиты.

9 марта Госдепартамент пообещал вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая приведет к аресту главаря "Техрик-и-талибан Пакистан" муллы Фазлуллы. Группировка "Техрик-и-талибан Пакистан" тесно связана с террористической сетью "Аль-Каида", с 2008 года она неоднократно угрожала организовать теракты на территории США, отметили тогда в Госдепе.

"Техрик-и-талибан Пакистан" разделяет идеологию афганских талибов, однако действует как отдельная организация.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Пакистан Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
5
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Пенсионный возраст в России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости