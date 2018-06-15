СМИ: напавшего на прохожих в Турку приговорили к пожизненному заключению

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Гражданин Марокко Абдеррахман Буанан, напавший с ножом на прохожих в городе Турку в 2017 году, приговорен к пожизненному заключению. Как сообщила телекомпания Yle, такой вердикт вынес в пятницу Окружной суд Варсинайс-Суоми, расположенный в Турку.

Согласно решению суда, совершенное Буананом преступление является терактом. Он признан виновным в двух убийствах с террористической подоплекой и восьми покушениях на убийство.

В дополнение к этому суд постановил, что преступник должен выплатить около €450 тыс. пострадавшим от его действий и родственникам погибших и оплатить их судебные издержки. Судьи посчитали, что нападение было спланировано и поэтому его можно с юридической точки зрения назвать преднамеренным убийством и покушением на убийство.

Оно, по мнению суда, было направлено на то, чтобы вызвать сильный страх у населения, в связи с чем может быть квалифицировано как теракт.

Это решение является первым в истории Финляндии приговором за терроризм. Отбывать наказание Буанан будет в тюрьме Турку. Он еще может обжаловать вердикт в суде второй инстанции.

Согласно финским законам, к пожизненному сроку в стране приговаривают только в редких случаях за определенные тяжкие преступления, причем человек еще может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, если уже провел в тюрьме 12 лет (однако средняя продолжительность заключения до условного освобождения - более 14 лет - прим. ТАСС). Такие решения принимаются судом второй инстанции Хельсинки, второй вариант - президентская амнистия.

18 августа 2017 года Буанан напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища.