Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы

Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре гигантские красные трусы. Глава государства сделал это на специальном брифинге в Пражском Граде.

Соответствующее видео президент выложил на своей странице в Facebook.

Radio Praha сообщает, что эти трусы в 2015 году вывесила над его резиденцией вместо президентского штандарта арт-группа Ztohoven, члены которой выступают против политики Земана.

Свою акцию президент аргументировал тем, что "эра грязного белья в политике закончилась".

Сообщается, что приглашенных на брифинг журналистов не уведомили о том, что собирался сделать Земан. На акции присутствовали двое пожарных в спецкостюмах, которые проследили, чтобы она прошла безопасно.