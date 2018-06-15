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Трамп назвал итоги расследования минюста доказательством "катастрофы" ФБР

Международная панорама
15 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Американский лидер выразил мнение, что проявил хорошее чутье, отправив в отставку директора ФБР Джеймса Коми

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ТАСС, 15 июня. Президент США Дональд Трамп назвал доказательством "полной катастрофы", постигшей ФБР и бывшего директора этой спецслужбы Джеймса Коми, выводы доклада генерального инспектора минюста США по итогам расследования действий ФБР и минюста в деле экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом Трамп написал в пятницу на своей странице в сети Twitter.

"Доклад генерального инспектора является полной катастрофой для Коми, его подручных и, к сожалению, для ФБР, - написал Трамп. - Коми теперь официально будет признан худшим руководителем в истории ФБР. Я сослужил большую службу народу, уволив его".

Американский президент добавил, что он проявил хорошее чутье, приняв решение отправить Коми в отставку. Трамп высказал уверенность в том, что назначенный им директор ФБР Кристофер Рей восстановит былой престиж этого ведомства.

В докладе генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровица, распространенном в четверг, отмечается, что расследование генерального инспектора не выявило никаких доказательств политической ангажированности расследования вокруг экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Тем не менее в нем указывается, что бывший глава ФБР Джеймс Коми действовал вразрез с установленными процедурами, а ряд его подчиненных, занятых в расследовании вокруг Клинтон, "выражали готовность предпринять официальные шаги", чтобы помешать Дональду Трампу занять пост президента США.

ФБР во время предвыборной гонки в США 2016 года вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В июле 2016 года директор ФБР, которым тогда был Джеймс Коми, объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений кандидату от демократов в президенты. Однако в октябре того же года бюро возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

В мае прошлого года Трамп отправил Джеймса Коми в отставку с поста директора ФБР, заявив, что был не удовлетворен его работой.

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