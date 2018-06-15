СМИ: ТВ КНДР показало фильм о визите Ким Чен Ына в Сингапур

СЕУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Государственное телевидение КНДР продемонстрировало в пятницу фильм, посвященный поездке лидера страны Ким Чен Ына в Сингапур. Как сообщает агентство Yonhap, помимо рассказа о заслугах главы государства, в ленте сделан заметный акцент на инфраструктуру и экономические достижения города-государства как образца для подражания.

В фильме длительностью 42 минуты под названием "Эпохальная встреча, которая стала началом новой истории между КНДР и США", показаны основные моменты пребывания Ким Чен Ына в Сингапуре, включая встречу с президентом США Дональдом Трампом и ночную поездку по городу.

Обычно СМИ КНДР мало рассказывают зрителям об уровне жизни и успехах других азиатских государств. В последней фильме Сингапур показан в положительном свете. Дикторы назвали его "чистой, красивой и продвинутой" страной, отметив, что КНДР есть чему у нее поучиться.

"Наш товарищ верховный лидер [Ким Чен Ын] сказал [представителям города-государства], что он готов извлечь уроки и позаимствовать опыт Сингапура в различных сферах", - говорит голос за кадром. В фильме отмечается, что Ким Чен Ыну рассказали о городском планировании, а он, в свою очередь, восхитился прекрасно оборудованными портами Сингапура и его экономикой.

По мнению южнокорейских наблюдателей, лента призвана поддержать данное лидером КНДР обещание сконцентрироваться на экономическом развитии страны. "Это послание народу - смотрите, мы можем жить так же богато, если будем развивать рыночную экономику", - прокомментировал агентству содержание кинофильма один из аналитиков.