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Столтенберг: чем сложнее отношения НАТО и РФ, тем больше нужен диалог

Международная панорама
15 июня, 15:25 дата обновления: 15 июня, 16:05 UTC+3

По словам генерального секретаря альянса, на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стороны подтвердили нынешний подход в отношении России

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БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит необходимость диалога между странами альянса и Россией. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Чем сложнее наши отношения, тем больше нам нужен диалог", - сказал он.

По словам Столтенберга, на встрече с Ангелой Меркель стороны подтвердили нынешний подход альянса в отношении России. "Мы согласились, что действующий подход к России правильный: сдерживание и диалог", - отметил он.

Генсек НАТО последние несколько лет регулярно заявляет, что альянс практикует двойственный подход к России, основанный на сдерживании и диалоге. С этой целью проводятся регулярные заседания Совета Россия - НАТО. Последняя такая встреча прошла в Брюсселе 31 мая.

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Персоны
Меркель, Ангела Столтенберг, Йенс
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