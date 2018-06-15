Столтенберг: чем сложнее отношения НАТО и РФ, тем больше нужен диалог

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит необходимость диалога между странами альянса и Россией. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Чем сложнее наши отношения, тем больше нам нужен диалог", - сказал он.

По словам Столтенберга, на встрече с Ангелой Меркель стороны подтвердили нынешний подход альянса в отношении России. "Мы согласились, что действующий подход к России правильный: сдерживание и диалог", - отметил он.

Генсек НАТО последние несколько лет регулярно заявляет, что альянс практикует двойственный подход к России, основанный на сдерживании и диалоге. С этой целью проводятся регулярные заседания Совета Россия - НАТО. Последняя такая встреча прошла в Брюсселе 31 мая.