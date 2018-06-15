Испанские спасатели обнаружили в Гибралтарском проливе почти 270 мигрантов

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 269 мигрантов были спасены в водах Гибралтарского пролива. Об этом сообщили в пятницу в испанской Службе спасения и безопасности на море.

По ее информации, также были обнаружены трое погибших. Было проведено несколько операций.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.