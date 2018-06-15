Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Испанские спасатели обнаружили в Гибралтарском проливе почти 270 мигрантов

Международная панорама
15 июня, 15:43 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 15, июня. /ТАСС

Спасатели также обнаружили троих погибших

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 269 мигрантов были спасены в водах Гибралтарского пролива. Об этом сообщили в пятницу в испанской Службе спасения и безопасности на море.

Смотрите также

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

По ее информации, также были обнаружены трое погибших. Было проведено несколько операций.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
7
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости