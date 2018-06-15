Генсек НАТО уверен, что Трамп на саммите в июле подтвердит единство с альянсом

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что президент США Дональд Трамп на предстоящем в июле саммите организации в Брюсселе подтвердит единство с Североатлантическим альянсом. Такую позицию он изложил в пятницу в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я уверен, что президент приедет в Брюссель в июле на саммит, на котором будут и все остальные союзники, и мы все вместе пошлем сильный сигнал о единстве", - сказал Столтенберг.

По его словам, действия президента США красноречивее слов. "Действия говорят лучше слов. Мы видим приверженность США Североатлантическому альянсу. После того, как Трамп стал президентом, мы видим увеличение финансирования, проведение учений", - отметил он, подчеркнув, что "саммит в июле примет решения, которые еще больше укрепят трансатлантическую связь".

Саммит НАТО в 2017 году в Брюсселе стал первым для президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что альянс устарел. Кроме того, американский лидер приехал в Брюссель и заявил, что все страны-члены альянса должны делать одинаковые взносы в НАТО. С тех пор вопрос честного распределения расходов на оборону входит в повестку дня всех встреч НАТО.