Меркель: ФРГ в течение 10 лет не сможет повысить расходы на оборону до 2% ВВП

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Германия по-прежнему привержена цели повышения расходов на оборону до 2% от ВВП страны, но, если реально посмотреть на ситуацию, не сможет этого добиться в ближайшие 10 лет. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы в ближайшие 10 лет должны развивать наш оборонный бюджет в направлении [повышения расходов до] 2%. Это мы, бесспорно, делаем, хотя, если реально оценивать, 2% не достигнем", - сказала она.

"Я считаю, мы должны быть честными - мы идем в направлении 2%, мы соглашаемся с этой целью, но ставим реальные задачи", - добавила канцлер. В то же время Меркель указала на то, что ФРГ намерена достигнуть другой цели НАТО - 20% расходов на оборону направить на закупки новых вооружений. "Этой цели мы достигнем", - заверила она.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры всех стран альянса приняли обязательство в обязательном порядке в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП.