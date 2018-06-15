Трамп заявил, что намерен в воскресенье позвонить лидеру КНДР

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен в воскресенье позвонить лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом он заявил в пятницу во время беседы с журналистами на лужайке у Белого дома. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Я собираюсь позвонить в Северную Корею", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистов о том, как он проведет День отца (17 июня). Он добавил, что даже в этот праздник "будет работать".

Президент рассказал, что у него "очень хорошие" отношения с лидером КНДР. "Я дал ему свой прямой номер, теперь он может позвонить мне, если у него возникнут трудности. Я могу позвонить ему, у нас есть связь. Это очень хорошо", - сказал глава вашингтонской администрации.

Саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. При этом Трамп отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.