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Трамп заявил, что Обама был готов к войне с КНДР

Международная панорама
15 июня, 16:29 дата обновления: 15 июня, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Глава Белого дома добавил, что у него установились хорошие личные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил в пятницу с утверждением, что предыдущий американский лидер Барак Обама практически был готов начать войну с КНДР. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

Когда я говорил с президентом Обамой, он фактически был готов начать войну с КНДР", - отметил Трамп, говоря об их беседе, состоявшейся в момент до передачи власти. По словам нынешнего главы Белого дома, он спросил тогда Обаму, говорил ли он с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на что тот ответил отрицательно. "Тогда я сказал, что, может быть, было бы неплохо поговорить с ним?" - рассказал Трамп.

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Трамп повторил, что он "хорошо поладил" с Ким Чен Ыном во время их встречи в Сингапуре. "Между нами сложилась очень хорошая химия", - указал президент. Он также вновь отметил, что санкции с КНДР будут сняты, когда США будут "уверены, что [у Пхеньяна] больше не будет ядерного оружия". Отвечая на вопрос ведущего, как скоро это может произойти, Трамп сказал: "Мы очень близки к тому, чтобы начать это".

Трамп и Ким Чен Ын провели встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, обязавшись выполнять его "в полном объеме и без промедлений". Согласно итоговому заявлению, которое Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Обама, Барак Трамп, Дональд
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