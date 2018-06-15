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Следствие по делу Бабченко предъявило обвинение еще одному гражданину Украины

Международная панорама
15 июня, 16:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, июня. /ТАСС

Обвинение в организации и подготовке теракта было предъявлено гражданину Украины Вячеславу Пивоварнику

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КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Следствие по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко заочно предъявило обвинение гражданину Украины Вячеславу Пивоварнику в организации и подготовке теракта. Об этом сообщил в пятницу заместитель начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Богдан Тиводар.

"8 июня гражданину Украины Пивоварнику предъявлено обвинение по статьям <...> об организации и подготовке террористического акта", - заявил он на брифинге в Киеве.

По словам Тиводара, проводятся "следственные действия по установлению местоположения Пивоварника в РФ".

В начале июня издание The Bell распространило информацию о том, что предполагаемый организатор покушения на Бабченко якобы получил заказ от сотрудника "частного фонда Владимира Путина" Вячеслава Пивоварника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже опроверг информацию о существовании в стране некоего "приватного фонда Путина".

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Что известно об инсценировке убийства Бабченко

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в своем доме, почти сутки он считался погибшим. Однако на следующий день СБУ объявила, что на самом деле убийство было инсценировано в связи с необходимостью раскрыть операцию российских спецслужб, якобы готовивших покушение на журналиста. При этом глава СБУ Василий Грицак объявил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан. Им оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман, суд арестовал его на два месяца.

Грицак также заявил, что благодаря инсценировке покушения СБУ удалось получить список из 30 потенциальных жертв. Позднее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в списке уже 47 человек.

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