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Трамп заявил, что Иран скоро вернется к переговорам по ядерной программе

Международная панорама
15 июня, 16:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

По словам президента США, Тегеран действовал "очень гадко", и этому "необходимо было положить конец"

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран уже совсем скоро примет решение вернуться к переговорам о своей ядерной программе, чтобы заключить сделку по атому на новых условиях. С таким заявлением он выступил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

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"Когда-нибудь уже скоро они вернутся и захотят [заново] заключить сделку [по атому]", - утверждал Трамп, говоря про Иран. По версии президента, Тегеран действовал "очень гадко", и этому "необходимо было положить конец". "Я вышел из сделки и считаю, что [после этого] они начали относиться к Америке с гораздо большим уважением", - отметил глава Белого дома.

Трамп также считает, что Иран изменил свое поведение после выхода США из соглашения. "Они больше не смотрят в сторону Средиземного моря", - сказал президент. "Они пытаются выжить" - считает он.

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Ситуация вокруг Ирана Выход США из ядерной сделки с Ираном
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