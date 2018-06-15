Трамп заявил, что Иран скоро вернется к переговорам по ядерной программе

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран уже совсем скоро примет решение вернуться к переговорам о своей ядерной программе, чтобы заключить сделку по атому на новых условиях. С таким заявлением он выступил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

"Когда-нибудь уже скоро они вернутся и захотят [заново] заключить сделку [по атому]", - утверждал Трамп, говоря про Иран. По версии президента, Тегеран действовал "очень гадко", и этому "необходимо было положить конец". "Я вышел из сделки и считаю, что [после этого] они начали относиться к Америке с гораздо большим уважением", - отметил глава Белого дома.

Трамп также считает, что Иран изменил свое поведение после выхода США из соглашения. "Они больше не смотрят в сторону Средиземного моря", - сказал президент. "Они пытаются выжить" - считает он.