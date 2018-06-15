США поставят Украине пулеметы для нового боевого модуля

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Украина и США займутся совместным производством боевого модуля для нужд вооруженных сил страны, а также поставок в третьи страны. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского концерна "Укроборонпром".

"Американская компания будет поставлять пулеметы для боевых модулей, производство наладят на одном из предприятий "Укроборонпрома". Стороны ожидают, что боевой модуль поступит на вооружение Вооруженных сил Украины, а также будет поставляться в интересах третьих стран", - сказано в сообщении. Договоренность об этом была зафиксирована в меморандуме о сотрудничестве между государственным предприятием "Спецтехноэкспорт" (входит в "Укроборонпром") и "одной из ведущих компаний США, специализирующейся на производстве стрелкового оружия", отметили в концерне. Параметры боевого модуля не раскрываются, заявлено лишь, что он будет соответствовать стандартам НАТО.

"Укроборонпром" объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. В состав концерна входят предприятия ОПК, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.