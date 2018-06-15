Трамп заявил, что хотел отменить учения с Южной Кореей с первого дня на посту президента

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что с первого дня на посту главы государства хотел отказаться от военных учений, которые регулярно проводят США и Республика Корея. Глава вашингтонской администрации рассказал о своем отношении к маневрам в регионе Корейского полуострова журналистам во время беседы на лужайке Белого дома. Трансляцию вели местные новостные телекомпании.

"Это было мое предложение <...> Я возненавидел их с того дня, как возглавил страну... Мы платим миллионы и миллионы долларов за [военные] игры", - отметил президент, комментируя свое обещание приостановить военные учения с Сеулом.

Среди причин своего решения хозяин Белого дома назвал тот факт, что маневры влияют "плоха на переговоры" с Пхеньяном, а также "стоят много денег".

Он рассказал, что называет эти учения "военными играми". Президент подчеркнул, что это его "термин", несмотря на использование этой фразы северокорейскими властями, по словам находившихся рядом с ним журналистов. "Они могут использовать его", - парировал президент.