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Трамп заявил, что хотел отменить учения с Южной Кореей с первого дня на посту президента

Международная панорама
15 июня, 17:14 дата обновления: 15 июня, 17:27 UTC+3

Американский лидер отметил, что учения обходятся стране в "миллионы и миллионы долларов"

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что с первого дня на посту главы государства хотел отказаться от военных учений, которые регулярно проводят США и Республика Корея. Глава вашингтонской администрации рассказал о своем отношении к маневрам в регионе Корейского полуострова журналистам во время беседы на лужайке Белого дома. Трансляцию вели местные новостные телекомпании.

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"Это было мое предложение <...> Я возненавидел их с того дня, как возглавил страну... Мы платим миллионы и миллионы долларов за [военные] игры", - отметил президент, комментируя свое обещание приостановить военные учения с Сеулом.

Среди причин своего решения хозяин Белого дома назвал тот факт, что маневры влияют "плоха на переговоры" с Пхеньяном, а также "стоят много денег".

Он рассказал, что называет эти учения "военными играми". Президент подчеркнул, что это его "термин", несмотря на использование этой фразы северокорейскими властями, по словам находившихся рядом с ним журналистов. "Они могут использовать его", - парировал президент.

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Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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