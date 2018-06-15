Италия готовит собственное предложение по изменению миграционной политики

ТАСС, 15 июня. Италия готовит собственное предложение по радикальному изменению Дублинского соглашения по приему мигрантов. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы глубоко несогласны с Дублинским соглашением и представленной его реформой. Италия готовит собственное предложение с целью одобрить его вместе с остальными европейскими партнерами во время австрийского председательства [в ЕС] (с 1 июля 2018 года - прим. ТАСС)", - сказал Конте.

По его словам, Рим предлагает глобальный комплексный подход к решению миграционной проблемы. Он предполагает предотвращение "путешествия смерти" (по морю), организацию европейских центров защиты (в странах исхода мигрантов), пересмотр концепции европейской границы, что предполагает вовлеченность всех государств-членов ЕС. Рим, в частности, предлагает рассматривать запросы о предоставлении убежища еще до прибытия в Европу. "Для нас приоритетным является соблюдение фундаментальных прав, а также обеспечение безопасности", - добавил Конте.

Его визит в Париж, первая зарубежная поездка в качестве премьер-министра, состоялся после обострения дипломатических отношений на фоне ситуации с судном неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, перевозившему более 600 спасенных в Сицилийском проливе мигрантов. По решению МВД Италии, кораблю было отказано в разрешении на заход в итальянские порты. В Париже эти действия называли "циничными и безответственными". Конте заявил, что инцидент исчерпан.