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Италия готовит собственное предложение по изменению миграционной политики

Международная панорама
15 июня, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Рим предлагает пересмотр концепции европейской границы, заявил премьер Италии Джузеппе Конте

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ТАСС, 15 июня. Италия готовит собственное предложение по радикальному изменению Дублинского соглашения по приему мигрантов. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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"Мы глубоко несогласны с Дублинским соглашением и представленной его реформой. Италия готовит собственное предложение с целью одобрить его вместе с остальными европейскими партнерами во время австрийского председательства [в ЕС] (с 1 июля 2018 года - прим. ТАСС)", - сказал Конте.

По его словам, Рим предлагает глобальный комплексный подход к решению миграционной проблемы. Он предполагает предотвращение "путешествия смерти" (по морю), организацию европейских центров защиты (в странах исхода мигрантов), пересмотр концепции европейской границы, что предполагает вовлеченность всех государств-членов ЕС. Рим, в частности, предлагает рассматривать запросы о предоставлении убежища еще до прибытия в Европу. "Для нас приоритетным является соблюдение фундаментальных прав, а также обеспечение безопасности", - добавил Конте.

Его визит в Париж, первая зарубежная поездка в качестве премьер-министра, состоялся после обострения дипломатических отношений на фоне ситуации с судном неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, перевозившему более 600 спасенных в Сицилийском проливе мигрантов. По решению МВД Италии, кораблю было отказано в разрешении на заход в итальянские порты. В Париже эти действия называли "циничными и безответственными". Конте заявил, что инцидент исчерпан.

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Персоны
Конте, Джузеппе Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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