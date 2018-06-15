CNBC: помощник президента США Марк Шорт собирается уйти в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Помощник президента США Дональда Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт собирается вскоре подать в отставку. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

По его данным, Шорт заявил своем коллегам, а также руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли, что собирается покинуть должность в конце нынешнего лета.

Ранее телеканал CBS сообщил, что в конце года в отставку планирует уйти пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Сама она это сообщение опровергла. Телеканал также передавал, что уволиться может и ее первый заместитель - Радж Шах.

По оценкам аналитиков вашингтонского Института Брукингса, за первый год пребывания Трампа в должности президента текучесть кадров в Белом доме составила 34%. Это почти в четыре раза выше, чем за первый президентский год бывшего американского лидера Барака Обамы. Сейчас, когда Трамп приближается к середине своего президентского срока, текучесть кадров в Белом доме достигла рекордного уровня в 51%.