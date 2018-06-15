Трамп не исключил возможность приглашения в Белый дом Ким Чен Ына

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп установил хорошие отношения с лидером КНДР и не исключает возможности пригласить его в будущем в Белый дом. Об этом Трамп заявил в пятницу в интервью телекомпании Fox News.

"У нас установились хорошие отношения и я не знаю, будет ли политически корректно заявлять об этом, но это случилось, - отметил Трамп. - Они уже взорвали объект, где проводили испытания ракетных двигателей, они возвращают нам останки наших героев, которые погибли там [в период войны в Корее в 1950-1953 годах] <...>. Они уже начали передавать останки молодых солдат, погибших в Северной Корее".

На вопрос о том, когда именно встанет вопрос об отмене санкций в отношении КНДР, Трамп ответил: "Когда мы будем уверены в том, что у них нет ядерного оружия. Мы очень близки к этому". Лидер КНДР Ким Чен Ын, по его словам, "хочет что-то сделать для своей страны, он хочет, чтобы его страна была великой".

На вопрос о том, возможно ли приглашение лидера КНДР в Белый дом, Трамп ответил: "Думаю, что это может случиться. Он - глава государства и очень решительный".

"Не хочу, чтобы ядерные вооружения уничтожили ваши семьи. Хочу установить хорошие отношения с Северной Кореей. Хочу установить хорошие отношения со многими другими странами. И, если вы будете оценивать ситуация честно - а большинство из вас на это способны - то вы вспомните, что когда я взялся за дело, то многие считали, что мы начнем войну с Северной Кореей. Но на этой неделе я добился больших успехов, у нас [с лидером КНДР] установились хорошие отношения и он пошел нам во многом навстречу", сказал Трамп в беседе с аккредитованными при Белом доме журналистами.

Трамп и Ким Чен Ын провели встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса у берегов Сингапура. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, обязавшись выполнять его "в полном объеме и без промедлений". Согласно итоговому заявлению, которое Трамп продемонстрировал журналистам, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.