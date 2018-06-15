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Представители ДНР и ООН обсудили проблемы поиска пропавших без вести в Донбассе

Международная панорама
15 июня, 18:40 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 15, июня. /ТАСС

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сказала, что в ходе беседы также поднимались вопросы обмена пленными

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ДОНЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова уведомила вице-председателя рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям Таэ-Ёнг Байка о нежелании Киева обсуждать вопросы пропавших без вести в Донбассе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

"Омбудсмен республики проинформировала представителей рабочей группы ООН о существующей дорожной карте по поиску лиц, пропавших без вести, разработанной совместно с МККК (Международный Комитет Красного Креста). При этом Дарья Морозова подчеркнула, что совместную работу так и не удается начать по причине того, что украинская сторона блокирует решение данного вопроса, мотивируя это включением в процесс представителей третьих лиц", - говорится в сообщении.

В ходе беседы также поднимались вопросы подготовки обмена пленными, передачи осужденных для отбывания наказания на территории Украины, а также помощи лицам, пострадавшим в результате конфликта в Донбассе. Омбудсмен ДНР также рассказала представителям ООН о деталях переговоров в гуманитарной подгруппе Контактной группы в Минске.

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям в составе пяти независимых экспертов была учреждена в феврале 1980 года Комиссией ООН по правам человека. Последняя по времени резолюция, продлевающая мандат группы, была принята Советом ООН по правам человека в сентябре 2014 года. Одна из основных задач экспертов состоит в оказании родственникам помощи в выяснении судьбы или местонахождения членов их семей, пропавших без вести. Рабочая группа принимает, рассматривает и передает государствам сообщения о насильственных исчезновениях, поданных родственниками или правозащитными организациями.

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