Экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта взяли под стражу в зале суда

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Суд федерального округа Колумбия постановил в пятницу взять под арест Пола Манафорта - бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа. О решении судьи Эми Джексон сообщил телеканал CNN.

Причиной такого постановления стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса.

Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.