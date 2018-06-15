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Экс-главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта взяли под стражу в зале суда

Международная панорама
15 июня, 18:47 дата обновления: 15 июня, 18:56 UTC+3

Причиной такого постановления стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу

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Пол Манафорт

Пол Манафорт

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Суд федерального округа Колумбия постановил в пятницу взять под арест Пола Манафорта - бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа. О решении судьи Эми Джексон сообщил телеканал CNN.

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В чем обвиняют Пола Манафорта

Причиной такого постановления стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса.

Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.

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