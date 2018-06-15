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Экс-премьер Испании Мариано Рахой отказался от депутатского мандата

Международная панорама
15 июня, 21:33 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 15, июня. /ТАСС

Ранее бывший глава кабмина страны объявлял "о решении прекратить заниматься политической деятельностью"

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Мариано Рахой

Мариано Рахой

© EPA-EFE/MARISCAL

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. Бывший председатель правительства Испании Мариано Рахой отказался от своего депутатского мандата в нижней палате парламента пиренейского королевства. Об этом сообщила в пятницу Народная партия (НП).

В НП напомнили, что ранее экс-премьер объявлял "о решении прекратить заниматься политической деятельностью".

1 июня Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказал в доверии правительству Рахоя. Инициатива была выдвинута Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) и включала в себя предложение о кандидатуре генерального секретаря ИСРП Педро Санчеса на должность премьера. Вслед за этим Рахой также объявил о намерении покинуть пост председателя НП, который он занимал с 2004 года.

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