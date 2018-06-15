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Мэттис: Россия и Китай представляют угрозу для США

Международная панорама
15 июня, 19:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

Глава Пентагона также заявил, что РФ "стремится принизить привлекательность западной демократической модели"

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. США рассматривают Россию как страну, обладающую ядерным арсеналом, сравнимым с американским. Об этом сообщил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая в военно-морском колледже в Ньюпорте (штат Род-Айленд).

"Мы рассматриваем Российскую Федерацию как страну, наиболее близкую к нам в том, что касается ядерного паритета", - сказал он, выразив мнение, что Россия стремится "заново прочертить границы", "применять право вето" в отношении политики соседних государств и "подорвать единство НАТО".

Россия, утверждал Мэттис, "стремится принизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет Америки". По его версии, действия Москвы нацелены не на то, чтобы бросить Вашингтону "вооруженный вызов", а на то, чтобы "подорвать и скомпрометировать <...> веру [американцев] в идеалы".

В качестве еще одного "потенциального соперника" США глава Пентагона назвал Китай, который, по его словам, "лелеет долгосрочные планы по пересмотру существующего мирового порядка".

Затронув вопрос о встрече лидеров США и КНДР в Сингапуре, он отметил необходимость сохранения бдительности. "Конечно же, встреча президента [Дональда] Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном доказывает, и я хочу тут воспользоваться цитатой, что "прошлое не должно определять будущее", - заявил Мэттис. - Однако в условиях, когда возник новый путь к миру с Северной Кореей, мы должны сохранять бдительность в том, что касается попыток в других районах мира обрести ядерное оружие".

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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