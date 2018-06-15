Глава минюста США пообещал устранить все нарушения, выявленные генинспектором ведомства

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США намерено устранить все нарушения в своей работе, которые были выявлены генеральным инспектором ведомства и вошли в опубликованный им доклад. Об этом сообщил в пятницу глава минюста, генпрокурор США Джефф Сешнс.

В четверг генинспектор министерства юстиции Майкл Хоровиц распространил доклад по итогам расследования действий ФБР в деле экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая нарушала правила служебной переписки по электронной почте. В документе отмечается, что генинспектор не выявил никаких доказательств политической предвзятости расследования вокруг Клинтон. Тем не менее в нем говорится, что тогдашний директор ФБР Джеймс Коми действовал вразрез с установленными процедурами, а ряд его подчиненных выражали готовность предпринять шаги, чтобы помешать Дональду Трампу занять пост президента США.

Как отметил Сешнс, его ведомство не будет игнорировать выводы, содержащиеся в докладе, а проведет работу над своими ошибками. "Мы не собираемся защищаться, мы готовы противостоять любой проблеме", - заявил министр. "Мы будем решать их, одну за другой, надлежащим, честным и целесообразным способом", - подчеркнул Сешнс в ходе выступления в Скрантоне (штат Пенсильвания).

ФБР, которое подчиняется минюсту, во время предвыборной гонки 2016 года в США вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за нарушения правил служебной переписки. В июле того же года Коми объявил об отсутствии оснований для предъявления обвинений Клинтон, которая тогда была кандидатом от демократов в президенты. Однако в октябре бюро возобновило расследование в свете появления новых обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

В итоге на Коми ополчились как демократы, так и республиканцы. Первые утверждают, что возобновление расследования повлияло на итоги выборов и стоило Клинтон президентского кресла. Вторые же критикуют Коми за то, что он не предъявил экс-госсекретарю официальных обвинений. Трамп отправил Коми в отставку с поста директора ФБР в мае прошлого года, заявив, что не удовлетворен его работой.

После публикации доклада генинспектора минюста в Белом доме заявили, что документ лишь подкрепил подозрения президента о предвзятости Коми. При этом в самом докладе говорится об отсутствии свидетельств того, что выводы следователей были ангажированными. Несмотря на это, Трамп в пятницу в интервью телеканалу Fox News утверждал, что действия, которые Коми предпринимал в ходе расследования, являлись преступными. Президент также заявил, что опубликованный доклад полностью реабилитирует его самого в глазах общественности.