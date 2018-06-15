Украинский суд продлил арест экс-главы Партии регионов Ефремова до 14 августа

ТАСС, 15 июня. Старобельский районный суд Луганской области продлил до 14 августа содержание под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной раде Украины Александра Ефремова. Об этом сообщил председательствующий судья Александр Пелых на заседании в пятницу, передает издание "Левый берег".

"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову в виде содержания под стражей на 60 дней до 13 августа включительно", - сказал судья.

Суд таким образом удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины. При этом защита подсудимого просила отпустить его из-под стражи.

Дело против экс-лидера партии бывшего президента страны Виктора Януковича суд начал рассматривать 16 января 2017 года. При этом Апелляционный суд Киева более шести раз откладывал рассмотрение жалобы адвокатов Ефремова на решение о его аресте. Адвокаты Ефремова неоднократно заявляли в связи с этим, что такое затягивание процесса является грубым нарушением права подсудимого на защиту.

В первый раз глава фракции был задержан 14 февраля 2015 года по подозрению в злоупотреблении служебным положением, но спустя год освобожден под залог. Летом 2016 года Ефремов вновь был задержан, ему было предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а 4 января 2017 года Генпрокуратура Украины направила обвинительный акт против Ефремова в суд. Он обвиняется в госизмене и действиях с целью изменения госграницы Украины, в организационном и другом содействии созданию и деятельности провозглашенной Луганской народной республики. Сам Ефремов вину не признает.