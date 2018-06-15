СМИ: СБУ потребовала заблокировать веб-страницы властей Крыма

ТАСС, 15 июня. Служба безопасности Украины (СБУ) разослала провайдерам страны письмо, в котором потребовала заблокировать 181 интернет-ресурс. Об этом сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Страна", которое опубликовало перечень запрещенных сайтов.

В документе, в частности, приведены интернет-порталы провозглашенных республик Донбасса, официальные веб-страницы властей Крыма, многие российские информационные сайты, а также все поддомены платежного сервиса Webmoney. В списке также значатся крупнейший российский информационный сайт ria.ru (входит в государственный медиа-холдинг "Россия Сегодня"), сайт телеканала "Культура", сайт информационной программы "Вести" на телеканале "Россия".

Запрещенные интернет-ресурсы ранее попали в санкционный список. Его, как и другие ограничительные меры, утвердил Совет нацбезопасности и обороны Украины 2 мая вслед за США, а также продлил ранее введенные санкции. СНБО и ввел санкции в отношении лиц, якобы "причастных к информационной и киберагресии" против Украины, к "противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России", а также против депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

Президент Украины Петр Порошенко 14 мая ввел это решение СНБО в действие. В этом указе, среди прочего, в санкционный перечень были включены МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина".