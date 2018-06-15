CNN: юрист президента США Майкл Коэн вскоре может начать сотрудничать со следствием

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Юрист президента США Майкл Коэн, подозреваемый в финансовых нарушениях, вскоре может начать сотрудничать со следствием. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

По данным ее источников, Коэн дал понять свом родственникам и знакомым, что он готов пойти на сделку со следствием. Как отмечает CNN, юрист не доволен тем фактом, что глава Белого дома Дональд Трамп в последнее время практически оборвал с ним все связи. Из-за такого отношения Коэн чувствует себя изолированным, это подталкивает его к тому, чтобы начать сотрудничать с федеральными следователями, передает телеканал.

Что именно может включать потенциальная сделка Коэна с юстицией, неизвестно. Однако, как сообщает CNN, его сотрудничество со следователями может иметь большое значение в том числе для разбирательства, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Он расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года, а также утверждения о "сговоре" между помощниками Трампа и РФ.

В пятницу Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что считает Коэна "хорошим человеком". При этом президент отметил, что он "уже давно" не общался с юристом, и тот его интересы больше не представляет.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов США изъяли у Коэна не менее 10 ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. В отношении юриста идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа. В число конфискованных материалов входит в том числе переписка Коэна с президентом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в обмен на молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала с Трампом в интимную связь.