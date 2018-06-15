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Правозащитники: число погибших в ходе протестов в Никарагуа с апреля достигло 200 человек

Международная панорама
15 июня, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Как отметил секретарь "Никарагуанской ассоциации за права человека" Альваро Лейва, это число может вырасти

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ТАСС, 15 июня. Число погибших в ходе акций протеста и столкновений, которые продолжаются в Никарагуа с середины апреля, возросло до 200 человек. С такой оценкой, как сообщило в пятницу агентство EFE, выступил секретарь неправительственной организации "Никарагуанская ассоциация за права человека" Альваро Лейва.

"Возможно, это число вырастет", - сказал Лейва. По его данным, в четверг в ходе объявленной оппозицией общенациональной забастовки произошли сопровождавшиеся жертвами столкновения в городах Нагароте, Масатепе и Типитапа, а также в ряде других.

Официального подтверждения сведений Лейвы нет.

В пятницу в Никарагуа возобновился национальный диалог между представителями гражданского общества и правительства, прерванный в мае. Тем не менее президент страны Даниэль Ортега в новом заседании не участвовал.

Поводом для начала самых крупных за последние годы акций протеста в Никарагуа послужила реформа системы социального страхования. Уже после нескольких дней манифестаций, сопровождавшихся столкновениями и гибелью людей, Ортега заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки. В середине мая, после почти 30 дней протестов, католическая церковь смогла организовать встречу исполнительной власти и представителей деловых кругов, студенчества и гражданского общества, однако тогда результатов общение не принесло.

Оппозиция и протестующие обвиняют в гибели людей власти и их сторонников. Правительство в конце мая обнародовало заявление, в котором осудило все проявления насилия в стране и указало, что не несет ответственности за него.

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