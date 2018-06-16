Госдепартамент вновь рекомендовал американцам не посещать Северный Кавказ и Крым

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Госдепартамент в пятницу опубликовал очередное предупреждение об опасности совершения поездок на Северный Кавказ и полуостров Крым, утверждая, что там они могут стать жертвами "терроризма и подвергнуться третированию".

"Госдепартамент, как и прежде, советует пересмотреть свои планы совершить путешествие в Россию. Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус в связи с тем, что там имеют место гражданские беспорядки и терроризм. Также не следует посещать Крым, поскольку полуостров находится под иностранной оккупацией", - говорится в распространенном заявлении.

По словам Госдепартамента, "террористические группы продолжают планировать совершение нападений в России". "Террористы могут нанести свои удары без предупреждения, выбирая в качестве мишеней места, пользующиеся популярностью у туристов, транспортные узлы, рынки, торговые центры и государственные учреждения", - указывается в заявлении. В нем также подчеркивается, что в Москве и 10 других российских городах с 14 июня по 15 июля проводится чемпионат мира по футболу, а такие "крупные международные мероприятия представляют цель для террористов". "Террористы могут попытаться нанести удары в разных местах, связанных с проведением ЧМ, например, на стадионах", - заметил Госдепартамент.

Уточняя, почему не рекомендуется посещать Северный Кавказ, американское внешнеполитическое ведомство утверждает, в частности, что "местные преступные группировки похищали граждан США и других иностранцев с целью получения выкупа". "Не пытайтесь совершить восхождение на Эльбрус, так как ваш путь будет пролегать близко к небезопасным районам Северного Кавказа", - отметил Госдепартамент.

Что касается Крыма, то в заявлении повторяется позиция Вашингтона, отказывающегося признавать воссоединение полуострова с Россией. "Там наблюдается чрезмерное военное присутствие Российской Федерации [...] Имеет место ненадлежащее обращение оккупационных властей с иностранцами и местным населением", - указало ведомство.

"Правительство США не сможет оказать неотложную помощь американским гражданам, путешествующим по Северному Кавказу и Крыму, так как американским правительственным служащим запрещено совершать туда поездки", - предупредил Госдепартамент.