Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент вновь рекомендовал американцам не посещать Северный Кавказ и Крым

Международная панорама
16 июня, 1:48 дата обновления: 16 июня, 2:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, июня. /ТАСС

В сообщении также говорится, что гражданам США не стоит участвовать в турах на гору Эльбрус

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Госдепартамент в пятницу опубликовал очередное предупреждение об опасности совершения поездок на Северный Кавказ и полуостров Крым, утверждая, что там они могут стать жертвами "терроризма и подвергнуться третированию".

"Госдепартамент, как и прежде, советует пересмотреть свои планы совершить путешествие в Россию. Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус в связи с тем, что там имеют место гражданские беспорядки и терроризм. Также не следует посещать Крым, поскольку полуостров находится под иностранной оккупацией", - говорится в распространенном заявлении.

Смотрите также
Здание Государственного департамента США

Куда американцам ездить не советуют

По словам Госдепартамента, "террористические группы продолжают планировать совершение нападений в России". "Террористы могут нанести свои удары без предупреждения, выбирая в качестве мишеней места, пользующиеся популярностью у туристов, транспортные узлы, рынки, торговые центры и государственные учреждения", - указывается в заявлении. В нем также подчеркивается, что в Москве и 10 других российских городах с 14 июня по 15 июля проводится чемпионат мира по футболу, а такие "крупные международные мероприятия представляют цель для террористов". "Террористы могут попытаться нанести удары в разных местах, связанных с проведением ЧМ, например, на стадионах", - заметил Госдепартамент.

Уточняя, почему не рекомендуется посещать Северный Кавказ, американское внешнеполитическое ведомство утверждает, в частности, что "местные преступные группировки похищали граждан США и других иностранцев с целью получения выкупа". "Не пытайтесь совершить восхождение на Эльбрус, так как ваш путь будет пролегать близко к небезопасным районам Северного Кавказа", - отметил Госдепартамент.

Что касается Крыма, то в заявлении повторяется позиция Вашингтона, отказывающегося признавать воссоединение полуострова с Россией. "Там наблюдается чрезмерное военное присутствие Российской Федерации [...] Имеет место ненадлежащее обращение оккупационных властей с иностранцами и местным населением", - указало ведомство.

"Правительство США не сможет оказать неотложную помощь американским гражданам, путешествующим по Северному Кавказу и Крыму, так как американским правительственным служащим запрещено совершать туда поездки", - предупредил Госдепартамент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Чечня
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Минфин США: Россия в апреле сократила вложения в американские гособлигации до $48,7 млрд
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости