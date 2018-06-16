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WSJ: Трамп на саммите G7 назвал главу Еврокомиссии убийцей, а Париж - убежищем террористов

Международная панорама
16 июня, 2:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июня. /ТАСС

По данным газеты, ближе к завершению саммита лидеры Группы семи не скрывали разочарования из-за нежелания президента США признавать очевидные вещи

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в обращении с остальными участниками саммита G7 в Канаде вел себя грубо и вызывающе, несколько раз назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей", а президенту Франции Эмманюэлю Макрону заявил, будто все террористы сосредоточены в Париже, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

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Она ссылается на европейских дипломатов, присутствовавших на беседах лидеров Группы семи в Канаде. По их данным, остальные участники встречи не смогли убедить Трампа скорректировать позиции в таких областях, как тарифы на импорт товаров, иммиграция, борьба с терроризмом, охрана окружающей среды и др. Ближе к завершению саммита в настроении лидеров "семерки" прослеживалось разочарование по поводу нежелания Трампа признавать совершенно очевидные вещи. "Настрой действительно изменился [к худшему] после G7", - приводит издание слова должного лица ЕС.

По данным источников газеты, президент США несколько раз при всех назвал главу ЕК "жестоким убийцей", критикуя его за штрафы, наложенные Брюсселем на американские технологические компании. Недовольство Трампа было вызвано и невозможностью вести прямые переговоры с Германией и Францией по торговле в обход Еврокомиссии. Во время другой дискуссии, посвященной иранской сделке и борьбе с терроризмом, президент США сказал Макрону, что тот знает ситуацию не понаслышке, так как "все террористы находятся в Париже".

Как пишет издание, Трамп весьма бестактно обошелся с премьер-министром Синдзо Абэ, говоря о проблемах с иммиграцией в Европе. "Синдзо, тебе эти проблемы не грозят, но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев, и ты очень скоро покинешь пост", - приводит источник слова президента США.

О саммите G7

Острый кризис в отношении ЕС и США возник после решения Вашингтона с 1 июня окончательно ввести в силу торговые пошлины для европейских союзников на сталь и алюминий в размере 10% и 25% соответственно. Эту тему не удалось решить на саммите G7 в Канаде 8-9 июня. Более того, она даже не фигурирует в итоговом коммюнике саммита, вокруг которого произошел отдельный конфликт сразу после завершения встречи.

9 июня уже после саммита президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Миграционная политика Трампа Проблема нелегальной миграции в Европе Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд Юнкер, Жан-Клод Макрон, Эмманюэль
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