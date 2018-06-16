Yomiuri: Токио изучает вопрос о визите премьера Абэ в Пхеньян

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно прорабатывает вопрос о встрече со своим коллегой из КНДР Ли Ён Хо, на которой будут обсуждаться перспективы возможного визита в Пхеньян японского премьер-министр Синдзо Абэ. Об этом сообщает в субботу газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, встреча глав МИД может состояться на расширенной конференции министров иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая пройдет с 30 июля по 4 августа в Сингапуре.

Как отмечает газета Yomiuri, сейчас рассматривается возможность визита Синдзо Абэ в Пхеньян ориентировочно в августе. Есть также вариант с проведением встречи японского премьера и лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Синдзо Абэ, указывает газета, готов пойти на установление дипломатических отношений и предоставление экономической помощи Пхеньяну, если тот откажется от своей ракетно-ядерной программы и решит проблему японцев, похищенных в 70-80-х годах прошлого века спецслужбами КНДР.