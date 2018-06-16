Адвокат: вопрос о даче Трампом показаний спецпрокурору по РФ могут решить до 4 июля

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Вопрос о том, будет ли президент США Дональд Трамп давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, проводящему расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, может быть решен до 4 июля. Об этом сообщил в пятницу в эфире телекомпании CNN один из адвокатов главы государства, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

"Мы надеемся, что это произойдет до 4 июля. Я хотел бы дать им [команде Мюллера] ответ до 4 июля", - ответил Джулиани, добавив, что, с его точки зрения, оставшегося до названного им срока времени вполне достаточно, чтобы согласовать со спецпрокурором все неразрешенные аспекты вероятной встречи с президентом.

"Если мы сможем все решить до 4 июля, то такое интервью может состояться еще через две - три недели", - уточнил адвокат Трампа.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.