Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат: вопрос о даче Трампом показаний спецпрокурору по РФ могут решить до 4 июля

Международная панорама
16 июня, 4:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июня. /ТАСС

По словам Рудольфа Джулиани, если это произойдет, президент США сможет дать показания еще через две - три недели после обозначенного срока

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Вопрос о том, будет ли президент США Дональд Трамп давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, проводящему расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, может быть решен до 4 июля. Об этом сообщил в пятницу в эфире телекомпании CNN один из адвокатов главы государства, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

"Мы надеемся, что это произойдет до 4 июля. Я хотел бы дать им [команде Мюллера] ответ до 4 июля", - ответил Джулиани, добавив, что, с его точки зрения, оставшегося до названного им срока времени вполне достаточно, чтобы согласовать со спецпрокурором все неразрешенные аспекты вероятной встречи с президентом.

"Если мы сможем все решить до 4 июля, то такое интервью может состояться еще через две - три недели", - уточнил адвокат Трампа.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WSJ: Трамп на саммите G7 назвал главу Еврокомиссии убийцей, а Париж - убежищем террористов
2
Китай обнародовал список облагаемых пошлинами товаров из США
3
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
4
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
5
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости