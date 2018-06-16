WP: Трамп проведет встречу с Путиным в июле в Европе

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп, как ожидается, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле в Европе. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов".

"Трамп, как ожидается, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он будет находиться в Европе, чтобы принять участие в саммите НАТО, - написала газета. - В подтверждение таких планов Трамп сказал журналистам в пятницу, что "вполне возможно", что он проведет встречу с Путиным этим летом". Саммит НАТО состоится в Брюсселе 11-12 июля.

По словам издания, о заинтересованности главы Белого дома во встрече с Путиным общественности стало известно в марте, "когда Кремль сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с российским лидером пригласил нанести визит в США". "Однако, по словам официальных лиц США, - продолжает WP, - Трамп в частном порядке просил своих помощников организовать встречу с Путиным с того момента, как они пообщались в ноябре прошлого года во Вьетнаме на полях саммита АТЭС". "После той их беседы президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом, - приводит газета слова представителя администрации. - Мы проигнорировали эту просьбу".

Как пишет издание, в тот период ведущие сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме "высказывались против идеи подобной встречи и говорили, что не рассматривают проявленный Трампом интерес к проведению саммита как распоряжение организовать его". "Они решили: "Давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он опять этот вопрос", - рассказал газете представитель администрации.

Помощники противятся

Трамп и сейчас сталкивается "с сопротивлением своих ведущих помощников и дипломатов, которые ставят под вопрос ценность встречи с Путиным и высказывают беспокойство, что их беседа тет-а-тет может затенить саммит НАТО", заметила WP.

"Официальные лица в Госдепартаменте признают, что встреча между двумя лидерами теоретически может помочь в урегулировании разногласий по Украине, Сирии, кибербезопасности и вмешательству в иностранные выборы. Но некоторые из этих лиц заявили, что проводить такой саммит преждевременно, учитывая отсутствие прогресса в решении менее значительных вопросов, таких как возвращение России дипломатических дач на восточном побережье США, которые были изъяты в качестве наказания за вмешательство Москвы в американские выборы", - указала газета.

"Лично я не хотел бы, чтобы мой президент оказался на встрече, где ему пришлось бы говорить о дачах или о ситуации с численностью сотрудников в посольствах. Необходимо проделать большую работу перед проведением подобной встречи", - сказал WP представитель Госдепартамента.

Конкретики пока нет

Как сообщил в среду корреспондент ТАСС старший директор по Европе и России в СНБ Ричард Хукер, Вашингтон и Москва прорабатывают возможность организации саммита Трампа и Путина.

Российский президент 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.