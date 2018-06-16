В Китае отметили ведущую роль регионов в развитии отношений с РФ в новую эпоху

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Взаимодействие между регионами России и Китая сыграет решающую роль в активизации отношений всеобъемлющего партнерства двух стран в новую эпоху. Об этом заявил в субботу национальный координатор КНР в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), специальный представитель правительства Китая по делам ШОС Сунь Лицзе.

"По поручению министра иностранных дел Китая Ван И, от имени МИД КНР я бы хотел выразить искреннее приветствие всем здесь присутствующим, - отметил он, выступая на Российско-китайском форуме межрегионального сотрудничества в Харбине. - Межрегиональное сотрудничество - важная составляющая развития отношений Китая и России, это их основа. […] Мы верим, что в новую эпоху оно сыграет решающую роль".

По словам спецпредставителя, Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества - важный формат взаимодействия, который позволит существенно укрепить двусторонние контакты на всех уровнях. "В этом году при стратегическом содействии председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российское всеобъемлющее партнерство продолжает развиваться на высоком уровне. Взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами принимает все более интенсивный характер, дружба между народами Китая и России становится все крепче", - подчеркнул Сунь Лицзе.

Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества открылся в рамках 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Мероприятие было организовано властями КНР при участии Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян. В нем приняли участия представители дипломатических и деловых кругов, руководство ряда регионов России и Китая.