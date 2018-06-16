Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Китае отметили ведущую роль регионов в развитии отношений с РФ в новую эпоху

Международная панорама
16 июня, 5:47 UTC+3 ХАРБИН /Китай/ 16, июня. /ТАСС

В Харбине открылся Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Взаимодействие между регионами России и Китая сыграет решающую роль в активизации отношений всеобъемлющего партнерства двух стран в новую эпоху. Об этом заявил в субботу национальный координатор КНР в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), специальный представитель правительства Китая по делам ШОС Сунь Лицзе.

"По поручению министра иностранных дел Китая Ван И, от имени МИД КНР я бы хотел выразить искреннее приветствие всем здесь присутствующим, - отметил он, выступая на Российско-китайском форуме межрегионального сотрудничества в Харбине. - Межрегиональное сотрудничество - важная составляющая развития отношений Китая и России, это их основа. […] Мы верим, что в новую эпоху оно сыграет решающую роль".

По словам спецпредставителя, Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества - важный формат взаимодействия, который позволит существенно укрепить двусторонние контакты на всех уровнях. "В этом году при стратегическом содействии председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российское всеобъемлющее партнерство продолжает развиваться на высоком уровне. Взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами принимает все более интенсивный характер, дружба между народами Китая и России становится все крепче", - подчеркнул Сунь Лицзе.

Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества открылся в рамках 29-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Мероприятие было организовано властями КНР при участии Совета по межрегиональному сотрудничеству Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян. В нем приняли участия представители дипломатических и деловых кругов, руководство ряда регионов России и Китая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит ШОС в Циндао
Персоны
Ван И Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
2
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
3
Китай принял список облагаемых дополнительной пошлиной товаров из США
4
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
5
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
6
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
7
Лечение редкого рака желудка у хирурга-онколога Павленко дало первые значимые результаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости