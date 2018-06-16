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Адвокат: Трамп не собирается помиловать фигурантов расследования по России

Международная панорама
16 июня, 5:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, июня. /ТАСС

Рудольф Джулиани подчеркнул, что лично рекомендовал президенту США не пользоваться правом помилования в отношении лиц, которые будут официально осуждены

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не помилует ни одно лицо, которое будет осуждено по итогам расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Об этом заявил в пятницу в эфире телекомпании CNN один из адвокатов главы государства, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

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"Позвольте мне разъяснить все прямо сейчас. Он [Трамп] не помилует никого в этом расследовании, но он не собирается отказываться от этой прерогативы, если после завершения разбирательства ему будет доложено о судебной ошибке", - указал Джулиани.

Он информировал, что лично рекомендовал президенту США не пользоваться правом помилования в плане расследования спецпрокурора США. "Я не предлагал этого, я сказал, что ему [Трампу] не следует прощать никого", - уточнил адвокат главы государства.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, ФБР и комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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