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Трамп обсудил с Макроном итоги саммита с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Международная панорама
16 июня, 7:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, июня. /ТАСС

Президент США подтвердил приверженность достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном итоги состоявшегося в Сингапуре саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также ситуацию в Сирии и вокруг Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Они обсудили встречу президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Президент подтвердил приверженность Соединенных Штатов достижению цели полной, необратимой и подлежащей проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в распространенном заявлении.

"Лидеры обменялись мнениями по поводу необходимости обеспечения политического урегулирования ситуации в Сирии, - отметил Белый дом. - Президент Трамп подчеркнул, что нацелен на проведение переговоров с Ираном, призванных привести к заключению всеобъемлющей сделки, которая бы охватывала иранские ядерную и ракетную программы, а также злонамеренную деятельность Тегерана в регионе. Кроме того, президент Трамп призвал Европейский союз вступить в переговоры по снятию торговых барьеров".

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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