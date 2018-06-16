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Yomiuri: главы МИД и минобороны Японии намерены встретиться с российскими коллегами в июле

Международная панорама
16 июня, 9:02 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 16, июня. /ТАСС

По информации источников издания, в центре внимания на встрече в формате "два плюс два" будет ситуация вокруг Корейского полуострова после состоявшегося в Сингапуре саммита США - КНДР

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ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Главы МИД и минобороны Японии рассчитывают провести новую встречу со своими российскими коллегами в Москве в конце июля в формате "два плюс два". Об этом сообщает в субботу газета Yomiuri shimbun со ссылкой на правительственные источники.

Это будет уже третья встреча в таком формате, предыдущая состоялась в марте 2017 года в Токио. Договоренность о ее проведении была достигнута во время визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который сам сообщил об этом журналистам 26 мая в Москве.

По мнению источников Yomiuri shimbun, в центре внимания на новой встрече в формате "два плюс два" будет ситуация вокруг Корейского полуострова после состоявшейся 12 июня в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Представители Токио, по данным газеты, будут добиваться от Москвы сохранения в полном объеме международных санкций в отношении Пхеньяна до тех пор, пока тот не предпримет реальные шаги в деле ядерного разоружения. Японские министры, утверждает газета, выскажутся также против военной активности России в районе южной части Курильских островов.

Проведение встреч в формате "два плюс два" было прервано в 2014 году из-за присоединения Токио к санкциям в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Затем договоренность об их возобновлении была достигнута в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Японию в конце 2016 года.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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