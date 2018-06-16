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Посол Индии в КНР: Нью-Дели расценивает ШОС как платформу для решения вопросов с Пекином

Международная панорама
16 июня, 9:10 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 16, июня. /ТАСС

Также Гаутам Бамбавале подчеркнул, что членство Индии в организации имеет "положительное влияние на двусторонние связи и с другими участниками ШОС, в том числе с Россией"

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ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает в роли платформы для взаимодействия Индии и КНР в решении международных, региональных проблем, а также вопросов двустороннего характера. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил в субботу посол Индии в Китае Гаутам Бамбавале.

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"ШОС - это платформа для взаимодействия Индии и Китая в решении многих международных и региональных проблем, а также вопросов двустороннего характера, - сказал Бамбавале. - Совместная работа в рамках объединения не только будет способствовать улучшению отношений двух сторон, но и, несомненно, принесет новые плоды сотрудничества".

По словам Бамбавале, членство Индии в организации может иметь только "положительное влияние на двусторонние связи и с другими участниками ШОС, в том числе с Россией". "Нью-Дели и Москву объединяют прочные связи. Совместная работа в рамках ШОС позволит сделать их еще более стойкими", - подчеркнул посол.

Он также отметил успех состоявшегося на прошлой неделе саммита глав государств - членов ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) и особенно подчеркнул его важность для Индии - страна впервые принимала участие во встрече в качестве полноправного члена объединения. "Прошедший саммит был очень и очень успешен, - продолжил Бамбавале. - Индия ожидает скорейшей реализации принятых в его ходе решений".

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны - наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

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