СМИ: премьер Армении подаст в отставку после принятия избирательного законодательства

ЕРЕВАН, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается уйти в отставку после принятия избирательного законодательства, чтобы ускорить проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом в субботу, ссылаясь на свои источники в правительстве страны, пишет ереванская газета "Жаманак".

"Премьер-министр Армении собирается добиться проведения досрочных парламентских выборов в сентябре. Новый избирательный кодекс внесут в повестку дня парламента на днях, а голосование [по нему] состоится до 15 июля. После принятия нового кодекса премьер Пашинян собирается уйти в отставку", - сообщает источник газеты.

По словам собеседника издания, премьер Армении намерен добиться того, чтобы парламентские фракции не выдвинули кандидатов на пост главы правительства. "Если два раза подряд не будет кандидата в премьеры, произойдет автоматический роспуск парламента, после чего до конца сентября пройдут новые парламентские выборы", - отмечает источник газеты.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проведение досрочных парламентских выборов является приоритетом для его политической команды. По словам главы кабмина, "досрочные выборы пройдут в течение года".