Пентагон: американские вертолеты Black Hawk уступают российским Ми-17 в Афганистане

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Американские боевые вертолеты UH-60 Black Hawk, поставляемые сейчас Пентагоном в Афганистан, по ряду характеристик уступают российским Ми-17, которые они призваны заменить. Это признал в своем очередном ежеквартальном отчете об обстановке в Афганистане генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн.

"Переход [с Ми-17 на UH-60] создает ряд проблем, которые пока не удается решить", - приводит в пятницу интернет-ресурс The War Zone выдержки из этого отчета. У Black Hawk нет такой подъемной силы", как у российского вертолета, отметил Файн. "Они [UH-60] не способны перевозить некоторые большие грузы, с которыми справляется Ми-17. Приходится задействовать два Black Hawk для доставки такого объема грузов, который перевозит один Ми-17", - добавил генеральный инспектор.

"Более того, в отличие от Ми-17 Black Hawk неспособны летать на больших высотах и, соответственно, не могут быть использованы в отдаленных районах Афганистана, куда летают Ми-17", - подчеркнул Файн. По мере замены Ми-17 на UH-60 эти проблемы "будут проявляться все более отчетливо", считает он.

По состоянию на декабрь 2017 года в афганских ВВС насчитывалось всего 47 Ми-17, из которых 24 не эксплуатировались из-за отсутствия деталей и сложностей с обслуживанием, указывает интернет-ресурс. На тот период афганские пилоты имели в своем распоряжении 8 UH-60. Согласно планам Пентагона, к концу 2019 года их должно быть 52.

Каждый UH-60, поставляемый в Афганистан, обходится Пентагону примерно в $8 млн . Решение о передаче этой техники Кабулу американское военное ведомство выработало не в последнюю очередь из-за давления со стороны Конгресса США, который добивался прекращения закупок Ми-17 для нужд афганцев и их регулярного обслуживания российскими специалистами. Всего афганцам предполагается передать 159 UH-60.

В Афганистан перебрасываются уже бывшие в употреблении Black Hawk - примерно по 30 в год. Однако эти вертолеты, по заверениям минобороны, подвергаются модернизации. В частности, их оснащают новыми двигателями, специально доработанными для горных условий, и подвесными ракетными установками. Первые четыре винтокрылые машины были предназначены для переобучения афганских пилотов, которые летают сейчас на Ми-17. Одну из групп американцы готовят на авиабазе в Кандагаре, другую - на авиабазе в Форт-Ракере (штат Алабама).

Вытесняют Ми-17

США не скрывают, что намерены вытеснить из Афганистана Ми-17. В обнародованном в июне 2017 года докладе минобороны под названием "Улучшение стабильности и безопасности в Афганистане" указывается, что "переход афганских ВВС с Ми-17 на UH-60" вызван "сложностью обслуживания парка" российских вертолетов.

В докладе говорится, что Ми-17 "остаются востребованными [в афганских ВВС], но техническое обслуживание" для них требует больших затрат, "что ведет к невыполнению в срок ремонтных работ и сокращению количества используемых летательных аппаратов". В то же время авторы доклада пишут, что, "составляя лишь половину" афганского парка военных самолетов и вертолетов, Ми-17 "считаются рабочей лошадкой ВВС". Они "днем и ночью" осуществляют переброску войск и грузов, эвакуацию раненых, участвуют в боях и разведке.

Как признал на одном из брифингов в Пентагоне командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон, "решения по Ми-17 принимались из-за Украины, Крыма, международных санкций". "Ми-17 - это прекрасные машины, которыми афганцы пользуются без всяких проблем. Вопрос заключается в их обслуживании", - подчеркнул он.

Некоторые американские эксперты считают плохой идею замены Ми-17. Black Hawk не способны оказывать воздушную поддержку в таком объеме, как это делают Ми-17", - убежден специалист по вопросам обеспечения безопасности в Южной Азии Мэттью Арчиболд. Существует опасность того, что у афганцев ухудшатся возможности, связанные с переброской войск и их огневой поддержкой, заметил он. В 2016 году, добавил эксперт, Ми-17 использовали свои подвесные ракетные установки свыше 600 раз.