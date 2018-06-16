СМИ: правительственные силы Йемена установили огневой контроль над аэропортом Ходейды

ТАСС, 16 июня. Отряды народного ополчения Йемена при поддержке аравийской коалиции окружили международный аэропорт Ходейды, удерживаемый мятежникам-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах"). Как сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia, коалиционные силы взяли объект под огневой контроль и ведут наступление с двух направлений.

По информации телеканала, сухопутные подразделения, лояльные йеменскому президенту Абд Раббо Мансуру Хади, совместно с пехотой альянса, ведомого Саудовской Аравией, прорвали оборону хуситов и проводят операцию по зачистке аэропорта. Коалиционные авиация и флот наносят удары по позициям мятежников в городе, отрезав путь к отступлению по морю. По подсчетам арабских СМИ, за двое суток боев за Ходейду убиты свыше 300 мятежников.

Аравийская коалиция объявила о начале операции "Золотая победа" по освобождению города-порта Ходейда на западном побережье Йемена 14 июня. В командовании заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики.

По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. Ранее Международный комитет Красного Креста заявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за многочисленных угроз для работников миссии в стране. При этом сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.